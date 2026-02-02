BLITZ DEI VIGILI DEL FUOCO AL FORTI: IPOTESI CHIUSURA E SCUOLA NEL CAOS PER TUTTA LA MATTINA

Mattinata di forte tensione all’istituto Forti, dove un sopralluogo dei Vigili del Fuoco ha fatto scattare l’allarme su una possibile chiusura della scuola per presunte criticità legate alla normativa antincendio. Un intervento che, per modalità e tempistiche, è apparso a molti come un vero e proprio blitz: un’azione improvvisa, con tanto di presenza di alcuni giornalisti, senza alcun preavviso ufficiale e senza contatti preliminari né con la dirigenza scolastica né con la Provincia. Un’irruzione che ha colto di sorpresa tutti e che ha immediatamente generato preoccupazione e caos, alimentando la sensazione di un’operazione più mediatica che istituzionale, con conseguenze potenzialmente pesantissime su studenti, famiglie e personale scolastico. Sul posto è intervenuta anche una dirigente del settore edilizio, alla quale i Vigili del Fuoco avrebbero consegnato una serie di prescrizioni tecniche relative all’adeguamento antincendio. La dirigente avrebbe chiesto una settimana di tempo per poter analizzare nel dettaglio le richieste e verificare lo stato reale delle condizioni dell’edificio, proprio alla luce della complessità della situazione. A rendere il quadro ancora più contraddittorio c’è il fatto che sull’immobile risulta già attiva una proroga annuale in materia di prevenzione incendi, che – secondo addetti ai lavori – dovrebbe consentire la prosecuzione dell’attività scolastica senza provvedimenti immediati e traumatici. Il dirigente Ranieri, interpellato sull’accaduto, avrebbe ridimensionato l’allarme, sostenendo che all’interno dell’istituto non sarebbero presenti problematiche di particolare gravità tali da giustificare una chiusura improvvisa. Resta però un nodo enorme e irrisolto: gli oltre 600 studenti che frequentano quotidianamente il Forti. In caso di stop alle lezioni, non esiste al momento alcun piano concreto di ricollocazione, con il rischio reale di una paralisi dell’attività didattica e di un’emergenza logistica senza precedenti. Sempre più diffusa, tra addetti ai lavori e osservatori, è la sensazione di un’azione frettolosa, poco coordinata e priva di una visione complessiva, che rischia di far pagare ancora una volta il prezzo di anni di ritardi e mancati interventi a chi non ha alcuna responsabilità: studenti, famiglie e personale scolastico. Una vicenda destinata ad aprire un duro confronto nelle prossime ore.