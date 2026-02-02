AI TERAMANI PIACE IL “MAC” DI NOTTE, IL RISTORANTE DI PIAZZALE SAN FRANCESCO ALLUNGA GLI ORARI, SFIORANDO L’ALBA NEL FINE SETTIMANA



In soli due anni è diventato un vero e proprio appuntamento irrinunciabile per i teramani, tanto che adesso il McDonald’s di piazzale San Francesco ha deciso di rispondere al crescente afflusso di clientela, con un importante ampliamento degli orari di apertura del servizio Drive, che sarà operativo fino a tarda notte per tutta la settimana. La decisione nasce dall’andamento estremamente positivo registrato negli ultimi mesi: il punto vendita ha infatti rilevato un aumento costante di pubblico, con una presenza sempre più significativa anche nelle fasce orarie notturne. Un trend che ha spinto il management a rimodulare l’organizzazione del servizio per intercettare una domanda sempre più ampia e diversificata. Nel dettaglio, il Drive sarà aperto dalla domenica al mercoledì fino all’una di notte, il giovedì fino alle 2, il venerdì fino alle 3 e il sabato addirittura fino alle 4 del mattino. Un’estensione che rende il ristorante il punto di riferimento primo, per chi cerca un pasto anche a tarda ora, soprattutto nel fine settimana. Secondo la direzione del ristorante, la scelta rappresenta un investimento strategico che punta a migliorare l’accessibilità del servizio e a rafforzare il legame con il territorio. Si tratta, come detto, di una revisione degli orari che, in questa fase, riguarderà solo il servizio “drive”, ma si sta valutando l’ipotesi di allungare anche gli orari di apertura della sala ristorante, per offrire alla clientela teramana una sempre maggiore possibilità di scelta.