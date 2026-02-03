GIGIRRIVA / PRIMI, MA NON PERDIAMO LA CONCENTRAZIONE



Il Teramo strapazza il Senigallia e vola in testa alla classifica insieme all’Ancona. E’ dalla prima giornata di campionato che affermiamo la superiorità dei biancorossi rispetto agli altri organici, dorici inclusi. Poi, dopo gli acquisti di Carpani e Njambé, il divario si è ulteriormente accresciuto. Alla fine mancano 12 gare e ci sono ancora 36 punti in palio. A nostro avviso, l’Ostiamare non riuscirà a tenere il passo del Teramo. Troppe incertezze, nonostante un organico rinforzato, negli ultimi due mesi. Per quanto riguarda l’Ancona, di contro, più che dell’organico, i biancorossi dovranno temere eventuali ed ulteriori colpi di mercato e la forza della piazza. Per il resto, la formazione allenata da Marco Pomante è, senza dubbio, la candidata naturale al successo finale. Ieri, l’attaccante Njambé ha dimostrato quanto sia pesante il suo arrivo ad Interamnia. Tre reti in poco più di un quarto d’ora, che potevano essere anche cinque reti se non ci fossero stati errori di misura. Anche contro una buona squadra contro il Senigallia, presentatasi al Bonolis con un nutrito gruppo di tifosi.

Pareggio incolore e noioso tra il Notaresco e il Giulianova. Un punto che accontenta entrambe le formazioni. Da un lato, gli uomini del presidente DI Battista sempre più vicini alla quota salvezza, in larghissimo anticipo. Dall’altro lato, un Giulianova che prosegue nella sua striscia positiva e che ha, di recente, rinforzato l’organico. Domenica prossima, trasferta a Macerata per l’undici di Pomante. La Maceratese è una delle squadre più giovani del campionato, con qualche atleta di esperienza, non da ultimo quel Ciabuschi già Atletico Ascoli (D) e Ascoli (C). Unico risultato auspicabile è la vittoria, che crediamo sia alla portata di mano del Teramo.

In Eccellenza, brutto scivolone della Sant contro l’Angolana. I vibratiani perdono la vetta, ora occupata, in solitudine, dal Lanciano. Una sconfitta pesante, seppure di misura, contro una diretta concorrente.

Vittoria in un clima rovente quella del Montorio contro il Penne. I gialloneri scavalcano il Sambuceto sabato sconfitto dalla Folgore.

Pareggio, con un finale al cardiopalma, quello tra la Torrese e il Mosciano. Per i padroni di casa in rete Duarte, un calciatore che, quando è in condizione, fa la differenza. Per la formazione moscianese, in rete il difensore Mattia Mattielli (2005), che già da ragazzino aveva mostrato la sua inclinazione alla marcatura.

Sconfitta dolorosa del Pontevomano contro il Trasacco, seppure i marsicani fossero privi del più forte dei Blanco, di Bisegna e di Di Paolo, cioè dei suoi giocatori più importanti. Lo svantaggio è maturato a fine gara per un calcio di rigore decretato dalla direzione arbitrale, dopo aver fischiato una punizione dal limite. Eppure, gli uomini del Pontevomano avevano, in campo con la solita formazione abbottonata, tenuto bene il campo, subito poco, rischiando quasi di passare in vantaggio in almeno due nitide circostanze. Nec sine Marsis nec contra Marsos triumphari posse.

