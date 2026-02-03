LA CREATIVA ROSETANA GABRIELLA SPERANDIO VINCE IL CONCORSO PER IL LOGO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DELLA LEGALITÀ



È stato presentato il progetto del logo dell’Osservatorio della Legalità, un lavoro che unisce ricerca simbolica, rigore progettuale e responsabilità sociale.

La vincitrice del concorso di idee è stata la designer rosetana Gabriella Sperandio. Il concept del logo nasce da una figura allegorica universalmente riconosciuta come simbolo di legalità: la dea della Giustizia. Bilancia, spada e benda diventano elementi visivi carichi di significato: equilibrio e responsabilità delle azioni, impegno concreto nella difesa della legalità, imparzialità e oggettività attraverso uno sguardo neutrale verso una comunità attiva. La forma ovale racchiude idealmente l’impegno dell’Osservatorio nella tutela dei valori fondamentali della convivenza civile, mentre la scelta di un design essenziale, monocolore, vuole stimolare dialogo e riflessione all’interno della comunità.

Il colore oro opaco, ampiamente utilizzato in ambito istituzionale,

comunica autorevolezza e prestigio, rispetta le indicazioni del bando e dialoga visivamente con altri loghi istituzionali, come quelli della Regione Abruzzo e del Consiglio regionale dell'Abruzzo

Un progetto che unisce simbolo, funzione e responsabilità sociale.