TROVATO MORTO IN CASA, 71ENNE DECEDUTO DA GIORNI, CORPO IN DECOMPOSIZIONE

Macabra scoperta nel primo pomeriggio a Villa Rosa, dove un uomo di 71 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione in via Segantini. L’allarme è scattato attorno alle ore 13, quando un vicino di casa, insospettito dall’assenza prolungata dell’uomo e dal fatto che non rispondeva a chiamate e citofono, ha contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Una volta entrati nell’appartamento, i soccorritori si sono trovati davanti al corpo dell’uomo, riverso a terra. Per lui, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Dai primi accertamenti è emerso che il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima del ritrovamento. Secondo una prima ricostruzione, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali. L’uomo, infatti, era affetto da una patologia oncologica e l’ipotesi principale è quella di un arresto cardiocircolatorio. Non sono stati riscontrati segni di violenza né elementi che facciano pensare a cause diverse da quelle naturali. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito, ma al momento non si esclude che venga restituita ai familiari già nelle prossime ore. La notizia ha suscitato cordoglio nel quartiere, dove il 71enne viveva da solo ed era conosciuto come una persona riservata. Una vicenda che riaccende l’attenzione sul tema della solitudine, soprattutto tra gli anziani.