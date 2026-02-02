MUORE ALL'IMPROVVISO A 51 ANNI MENTRE PEDALA SUL LUNGOMARE

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi sul lungomare di Roseto Lido, dove un uomo di 51 anni ha perso la vita mentre stava percorrendo il tratto in bicicletta. Il ciclista, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe accasciato improvvisamente mentre pedalava, cadendo rovinosamente sull’asfalto. L’allarme è scattato intorno alle 14.30. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo, probabilmente a causa di un malore improvviso. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Giulianova, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Dai primi accertamenti non risulterebbero coinvolti veicoli.