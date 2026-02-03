GRANDE INTERESSE PER IL CORNER DELL’ADSU DI TERAMO ALL’INCONTRO DI ORIENTAMENTO ORGANIZZATO DALL’UNITE CON IL LICEO CLASSICO “D’ANNUNZIO” DI PESCARA

Grande interesse per il corner dell’Adsu di Teramo, all’evento di orientamento organizzato a Pescara dall’Università degli Studi di Teramo. A catturare l’attenzione e la curiosità di centinaia di future matricole è stato tutto il ventaglio dei servizi offerti dall’Azienda per il Diritto allo Studio. I referenti dell’Azienda, Cristina Della Ripa e Fabrizio Cantarelli, hanno avuto modo di registrare il segno tangibile dell’interesse degli studenti non solo per l’offerta formativa, ma anche per i servizi legati al diritto allo studio, dalle borse di studio agli alloggi, dai contributi per il trasporto alla mensa, fino a toccare tutte le agevolazioni garantite agli Studenti. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per far conoscere l’ampio ventaglio di corsi di studio dell’Ateneo teramano, articolato in cinque dipartimenti e caratterizzato da un’offerta formativa che si riconferma solida e in continua evoluzione. L’obiettivo principale della delegazione guidata dalla professoressa Rossella Di Federico, coordinatrice dell’orientamento in ingresso dell’UniTe, è accompagnare gli studenti nella scelta del percorso universitario più adatto alle proprie aspirazioni, competenze e inclinazioni. Per l’occasione, l’Ateneo teramano ha presentato alle future matricole del quarto e quinto anno del liceo pescarese, tutte le peculiarità dell’offerta didattica, senza dimenticare anche un confronto con i docenti della scuola, considerati figure chiave nel processo di accompagnamento degli studenti verso l’università. Il bilancio della giornata è più che positivo: numeri importanti, centinaia di ragazzi che hanno avuto la possibilità di fare domande e di approfondire le loro curiosità, dimostrando la centralità dell’orientamento come strumento essenziale per costruire percorsi universitari più consapevoli e mirati.