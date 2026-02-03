INTOSSICATO DAL MONOSSIDO, GRAVE UN RAGAZZO

Momenti di grande apprensione a Morro d’Oro, dove un ragazzo di 17 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso dopo una grave intossicazione da monossido di carbonio. Il giovane è stato soccorso in extremis all’interno della sua abitazione e sottoposto a intubazione già sul posto dai sanitari del 118. L’allarme è scattato quando i familiari hanno notato che il ragazzo non rispondeva ai richiami. Una volta entrati nella stanza, lo hanno trovato privo di sensi e hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatodi del 118. Secondo una prima ricostruzione, l’intossicazione sarebbe stata provocata da un malfunzionamento di un apparecchio di riscaldamento, che avrebbe sprigionato monossido di carbonio, gas incolore e inodore estremamente pericoloso. Il ragazzo avrebbe inalato i fumi mentre si trovava in casa, perdendo rapidamente conoscenza.