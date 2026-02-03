TORRE CIVICA DI RIPATTONI, APPROVATO IL PROGETTO DI RESTAURO

Con decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 e stato finalmente approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo per l’intervento di ripristino funzionale, restauro e valorizzazione della Torre Civica di Ripattoni, per un importo complessivo pari a 1.240.000 euro. “L’approvazione del decreto rappresenta la conclusione di un lavoro lungo e complesso, che oggi ci consente di guardare con fiducia all’avvio concreto dell’intervento. È una soddisfazione personale, oltre che amministrativa, vedere riconosciuta la qualità del progetto e l’impegno profuso dall’Ente, soprattutto perché possiamo finalmente restituire centralità a un bene simbolo della storia e dell’identità di Ripattoni” – dichiara la Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici, Francesca Di Gregorio. L’intervento, inserito nel Piano di ricostruzione delle opere pubbliche, prevede lavori di restauro e consolidamento finalizzati non solo alla messa in sicurezza dell’edificio, ma anche alla sua valorizzazione, affinche possa tornare ad essere pienamente fruibile dalla cittadinanza. Soddisfazione viene espressa anche dal Sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre, che sottolinea come il risultato raggiunto sia frutto di un lavoro corale: “Questo decreto rappresenta l’esito di una sinergia efficace tra amministrazione e struttura tecnica. Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Tecnico comunale, nella persona dell’ing. Francesca Furii, che ha seguito con competenza, dedizione e professionalità ogni fase dell’iter, garantendo attenzione costante agli aspetti tecnici e amministrativi e accompagnando l’Ente in un percorso complesso ma fondamentale per la nostra comunità” Il Sindaco conclude rivolgendo un ringraziamento istituzionale anche a Giovanni Legnini, allora Commissario Straordinario per la Ricostruzione, “per l’attenzione e il supporto dimostrati nei confronti del nostro territorio e delle opere pubbliche strategiche, che rappresentano un tassello essenziale nel processo di rinascita delle aree colpite dal sisma” L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel programma di ricostruzione e valorizzazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di restituire alla comunita di Bellante luoghi sicuri, funzionali e pienamente rappresentativi della propria identita storica.