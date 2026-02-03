GRATTA E VINCE... 50 MILA EURO

Abruzzo vincente con il Gratta e Vinci “Numerissimi”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, è stato centrato un colpo da 50mila euro presso la Tabaccheria n.10 in via Nazionale, 70. Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) nella rete retail è in crescita in Abruzzo, come riportano i dati elaborati da Agipronews. E’ stata raggiunta la quota di 441 milioni di euro, in aumento dell’11,6% rispetto ai 395 milioni dell’anno precedente. I numeri del gioco retail hanno registrato un’impennata nella provincia di Teramo: la spesa è salita a 114 milioni di euro, contro i 75 milioni di un anno fa (+52%).