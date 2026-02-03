TRASFERITO ALL'IPERBARICO DELL'UMBERTO I IL RAGAZZO INTOSSICATO



È stato trasferito al centro iperbarico dell’Ospedale Umberto I di Roma, il ragazzo di 17 anni soccorso a Morro d’Oro dopo una grave intossicazione da monossido di carbonio. Il giovane, trasportato inizialmente in ospedale in codice rosso, è stato successivamente sottoposto alle cure specialistiche necessarie dopo una prima stabilizzazione.

L’adolescente era stato trovato privo di sensi all’interno della propria abitazione dai familiari, che avevano lanciato l’allarme non riuscendo a svegliarlo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno proceduto all’intubazione direttamente in casa prima del trasferimento d’urgenza.

Secondo una prima ricostruzione, l’intossicazione sarebbe stata causata dal malfunzionamento di un apparecchio di riscaldamento che avrebbe sprigionato monossido di carbonio, gas incolore e inodore estremamente pericoloso. Il ragazzo avrebbe inalato i fumi mentre si trovava in casa, perdendo rapidamente conoscenza.