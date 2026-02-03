SI FERISCE GRAVEMENTE CON UNA MOTOSEGA DURANTE POTATURA: 70ENNE TRASFERITO IN ELISOCCORSO AL MAZZINI DI TERAMO

Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi ad Atri, dove un uomo di circa 70 anni è rimasto seriamente ferito mentre stava eseguendo interventi di potatura all’interno dell’Istituto Comprensivo di Atri, in via Umberto I. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava utilizzando una motosega per tagliare alcuni rami quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’attrezzo, recidendosi l’arteria radiale di un braccio. L’infortunio è avvenuto intorno alle 11.30 e ha subito fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Atri. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito molto serie a causa della copiosa perdita di sangue. Dopo le prime valutazioni e le manovre di stabilizzazione, i medici hanno ritenuto necessario il trasferimento in elicottero all’ospedale “Mazzini” di Teramo, dove il paziente è stato ricoverato in codice rosso per essere sottoposto a ulteriori accertamenti e cure specialistiche. Sono in corso gli approfondimenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza durante le operazioni di potatura. L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza delle misure di prevenzione negli interventi di manutenzione del verde, soprattutto quando si utilizzano strumenti ad alto rischio come le motoseghe.