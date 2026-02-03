ALLARME SICUREZZA A FONTE BAIANO ALTO: DUE NUOVI FURTI NELLA STESSA SERATA

Ancora una serata di paura a Fonte Baiano Alto, dove si sono registrati due furti nel giro di poche ore. Un episodio che riaccende i riflettori su una situazione che i residenti denunciano da tempo: scarsa illuminazione pubblica, assenza di sistemi di videosorveglianza e una percezione crescente di insicurezza.«Siamo stanchi e preoccupati – raccontano alcuni cittadini e il presidente della Macroarea Fedele Rodolfo –. Da tempo chiediamo interventi concreti, ma continuiamo a ripetere sempre le stesse cose senza ottenere risposte adeguate». Nelle ore successive ai furti, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, avviando perlustrazioni in tutta l’area. Un segnale importante, ma che secondo i residenti non può bastare. La richiesta rivolta all’amministrazione comunale è chiara: maggiore illuminazione nelle strade e l’installazione di telecamere come deterrente contro i malintenzionati. «Non servono promesse – sottolineano i residenti –. Servono fatti concreti e immediati per garantire la sicurezza della cittadinanza». L’escalation di episodi criminosi sta alimentando un clima di sfiducia e tensione. Ora la comunità attende risposte rapide e interventi strutturali, affinché la sicurezza torni a essere una priorità reale e non soltanto dichiarata.