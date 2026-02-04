CHIUSO PER SICUREZZA IL PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME SALINELLO

Il ponte ciclopedonale che attraversa il fiume Salinello e collega Tortoreto a Giulianova è stato interdetto al passaggio in via cautelativa, in seguito a controlli tecnici che hanno fatto emergere possibili criticità strutturali. La decisione è arrivata dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini e una serie di verifiche effettuate sul posto. Durante i sopralluoghi è stata riscontrata una deformazione del piano di calpestio, riconducibile con ogni probabilità al deterioramento di una delle travi portanti in legno collocate sotto la passerella. Nelle ultime ore il personale tecnico comunale ha svolto ulteriori accertamenti, confermando la necessità di bloccare temporaneamente l’accesso al ponte per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. L’infrastruttura resterà chiusa fino al completamento delle valutazioni strutturali e alla definizione degli interventi di manutenzione necessari per il ripristino delle condizioni di piena sicurezza.