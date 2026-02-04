PSYCOSÌ / MEGLIO IL CERVELLO MASCHILE O QUELLO FEMMINILE?



Ma sul serio gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere? Esistono differenze biologiche strutturali nel nostro modo di pensare o è tutto frutto dell'educazione e dell'ambiente? Cervello maschile e cervello femminile parlano davvero lingue diverse?

Dalla gestione dello stress alla memoria emotiva, il cervello maschile e quello femminile presentano sfumature affascinanti e spesso incomprese. Psycosí, la testata diretta dalla giornalista Bianca Sortino, insieme al doc Domenico de Berardis ha esplorato la complessa architettura di queste dinamiche. «Siamo andati oltre i cliché per capire come la biologia influenza (o meno) le nostre emozioni, il linguaggio e il comportamento». Dalla gestione dello stress alla memoria emotiva, il cervello maschile e quello femminile presentano sfumature affascinanti e spesso incomprese. Quindi..cosa succede 'sotto il cofano'? E come la diversità cerebrale può diventare un punto di forza nelle relazioni di ogni giorno? ..tutte le risposte nell' intervista di Psycosí!

