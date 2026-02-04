RECORD DI PIOGGIA A GENNAIO IN ABRUZZO: TERZO ANNO PIÙ BAGNATO IN MEZZO SECOLO

Gennaio 2026 in Abruzzo ha avuto

temperature lievemente più alte del riferimento climatologico

1991-2020, con anomalia media regionale di +0.6°C, e

precipitazioni doppie rispetto alla media (+110%). Una

persistente e ampia bassa pressione sull'Atlantico ha causato

tempo prevalentemente nuvoloso e umido sull'Europa occidentale,

freddo e secco sull'Europa orientale. È quanto emerge

dall'analisi mensile elaborata dal Centro di Eccellenza Cetemps

dell'Università dell'Aquila in base ai dati meteorologici delle

stazioni abruzzesi raccolti dall'Ufficio idrologia, idrografico

e mareografico dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile

dell'Abruzzo.

Complessivamente, il mese appena trascorso è stato il 15/o

più caldo e il terzo più umido della serie storica a livello

regionale. Per diverse località dell'aquilano, il mese è stato

da record per le precipitazioni, con quantitativi fino a quattro

volte più abbondanti della norma, determinate da un'ondata umida

a inizio mese, protrattasi per circa cinque giorni.

Le località con i valori più estremi delle anomalie rispetto

al riferimento climatologico di gennaio sono state, per la

temperatura media: Roccaraso, in provincia dell'Aquila, con

+2.0°C e Montazzoli, in provincia di Chieti, con -1.1°C. Per le

precipitazioni invece Avezzano, in provincia dell'Aquila, con

+333%, e Ortona, in provincia di Chieti, con -34%.

Guardando ai record delle anomalie di gennaio

complessivamente per la regione Abruzzo: il mese più freddo si è

registrato nel 1981, con -4.2°C; il più caldo nel 2007, con

+2.9°C; il più secco nel 1990 con -96% di precipitazioni; il più

umido nel 2017 con +143% di precipitazioni.

Secondo le proiezioni stagionali del Centro Europeo, la

settimana di febbraio dopo l'attuale è attesa calda e umida, le

successive due calde, ma con precipitazioni nella norma.