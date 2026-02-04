SIENA CELEBRA GLI 80ANNI DEL VOTO ALLE DONNE CON UNA MOSTRA DELLA TERAMANA ANTONELLA CINELLI

Marzo 1946 è un mese da ricordare per la

storia della Repubblica italiana; una tappa fondamentale nella

costruzione della democrazia repubblicana e nella conquista dei

diritti civili. Il 24 marzo 1946, infatti, a Siena e in altri comuni,

si tennero le prime elezioni amministrative dopo la caduta del

fascismo. Ma soprattutto furono le prime consultazioni nelle quali le

donne poterono esercitare il diritto al voto ed ebbero la possibilità

di essere elette ed entrare nelle giunte comunali.

Per celebrare, a ottant'anni di distanza, questo momento decisivo di

partecipazione e di riconoscimento pubblico del ruolo politico

femminile, l'Assessorato alle pari opportunità del Comune di Siena organizza e promuove, in collaborazione con Violetti Arte

Contemporanea, un progetto espositivo dal titolo "La libertà di

scegliere. 80 anni dal primo voto alle donne", in programma dal 24

marzo al 13 giugno 2026, nelle sale di Palazzo Sansedoni a Siena, sede

della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

''L'idea è quella - ha spiegato Micaela Papi, assessore alle pari

opportunità del Comune di Siena - di coinvolgere l'intera cittadinanza

in un vero e proprio dibattito culturale condiviso e amplificato da

tanti attori del territorio. Le opere dell'artista Antonella Cinelli

saranno costruite in collaborazione con archivi pubblici e privati,

scuole, associazioni, cittadine e cittadini e avranno l'obiettivo di

immortalare le protagoniste all'interno del loro contesto sociale

dando spazio ad immagini che provengono dalla vita quotidiana,

costruendo un dialogo tra passato e presente''.La rassegna, curata da Laura Bonelli, Francesco Savini

ed Elena Violetti, si prefigge di ricordare le figure di quelle donne

che agirono come attrici principali di questo cambiamento epocale

della vita sociale e politica italiana e locale che contribuirono, in

particolare, alla ricostruzione del tessuto civile e culturale del

dopoguerra senese.

La mostra ruota attorno a otto opere di Antonella Cinelli (nata a Teramo,

1973), esponente della Nuova figurazione italiana, ispirate a

fotografie d'archivio provenienti da fondi pubblici e privati del

territorio. I soggetti sono proprio alcune di quelle donne, siano esse

insegnanti, casalinghe, commercianti, protagoniste di questo periodo

storico, quali Ilia Bocci, Giorgina Scalacci, Ilia Coppi, Norma Soldi,

Mara Meoni, Angelina Ciambellotti, Delia Meiattini, Bruna Talluri.

Nella creazione dei suoi lavori, Antonella Cinelli parte da tele

dipinte a olio e, grazie a una particolare tecnica che prevede l'uso

di acquaragia, lavora per sottrazione, facendo emergere dal fondo i

ritratti di queste donne. Con questa epifania, l'artista attua un atto

di emersione dell'immagine dalla memoria di quanto è accaduto e che

rischia di essere dimenticato o cancellato per sempre.

I dipinti ritraggono le protagoniste all'interno del

contesto collettivo, valorizzando scene di vita quotidiana e momenti

legati alle elezioni, sia amministrative sia referendarie, così da

costruire un dialogo vivo tra presente e passato.

Le tele saranno accompagnate da foto e documenti originali provenienti

da archivi locali, tra cui l'Archivio storico del Comune di Siena, la

Biblioteca degli Intronati, la Biblioteca Nazionale di Firenze,

l'Archivio Udi - Unione Donne in Italia a Siena, il Centro Culturale

delle donne Mara Meoni a Siena, l'Archivio Asmos - Archivio Storico

del Movimento Operaio e Democratico Senese, l'Archivio Cif - Centro

Italiano Femminile e da estratti degli articoli della Costituzione

italiana che affermano i principi di uguaglianza e pari dignità,

creando un legame simbolico e immediato tra la memoria storica e i

valori fondativi della Repubblica Italiana.

Per tutta la durata della mostra sono in programma iniziative

collaterali come un incontro pubblico che si terrà giovedì 30 aprile

2026 nella Sala delle Lupe del Comune di Siena, dove docenti

dell'Università degli Studi di Siena, dell'Università per Stranieri di

Siena, della Sapienza Università di Roma, dell'Università Roma Tre

approfondiranno i temi proposti dalla mostra, e un concerto del

Quartetto Rilke, in collaborazione con l'Accademia Chigiana, che

eseguirà musiche di Dmitrij Šostakovič e Ludvig van Beethoven (venerdì

17 aprile 2026, al Teatro dei Rozzi di Siena), attività per le scuole

e altro ancora.