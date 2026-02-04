DAI SUPEREROI AL SUPERPAPERO, LA DISNEY SCEGLIE CARMINE DI GIANDOMENICO PER UNA COPERTINA DA COLLEZIONE DI TOPOLINO

Dal 3 al 13 febbraio i collezionisti potranno prenotare un’edizione celebrativa speciale di Topolino 3668, impreziosita da effetti metal e plastificazione sabbiosa. Un’edizione celebrativa che apre ufficialmente i festeggiamenti per i trent’anni di PK e che porta una firma tutta abruzzese: quella di Carmine Di Giandomenico. Per il disegnatore teramano, 52 anni, si tratta di un approdo simbolico nel mondo Disney, dopo una carriera costruita attraversando i principali universi del fumetto internazionale. Nel corso degli anni ha lavorato su personaggi che hanno fatto la storia del genere supereroistico, come Spider-Man, Batman, Superman e Flash, senza dimenticare esperienze italiane di primo piano come Dylan Dog e progetti speciali, come il recente dedicato a Rocky Marciano. Ora il suo nome compare sulla copertina di uno degli albi più celebri al mondo, quello che da generazioni accompagna lettori di ogni età. Un passaggio che Di Giandomenico vive come un punto di arrivo e, allo stesso tempo, come una nuova partenza. Perchè tutti, almeno una volta nella vita, hanno sfogliato Topolino. Non è un caso che il protagonista dell’illustrazione sia PK, la versione contemporanea e più “supereroistica” di Paperinik. Un personaggio che incrocia perfettamente il percorso artistico di Di Giandomenico, da sempre legato a figure mascherate, dinamiche e cariche di tensione narrativa. L’albo con la copertina variant potrà essere prenotato nelle fumetterie oppure online su panini.it; una volta chiusa la finestra dei preordini, le spedizioni partiranno dalla settimana del 9 marzo. Per Teramo e per l’Abruzzo è l’ennesima conferma di come un talento locale possa lasciare un segno duraturo nell’industria globale del fumetto, passando dai grandi supereroi americani fino al simbolo per eccellenza dell’immaginario Disney.