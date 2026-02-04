DOPOSCUOLA CASA DEL POPOLO: “ABBIAMO BISOGNO DI TE!”

Il nostro doposcuola va avanti da diversi mesi e le bambine ed i bambini che seguiamo sono sempre tanti.

Per continuare a dare a tutti e tutte il supporto di cui hanno bisogno, abbiamo però necessità di più volontari.

Cerchiamo persone che abbiano voglia di mettere a disposizione un po' del loro tempo. Non serve essere professori, basta la voglia di dare una mano con i compiti e stare insieme ai ragazzi.

Non lasciamoli soli! Se puoi aiutarci o se conosci qualcuno che vorrebbe farlo, contattaci al numero 3204413258 o al 3338101731

Una scuola solidale si costruisce restando uniti

CASA DEL POPOLO