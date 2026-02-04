NOTARESCO ESULTA: CENTRATA VINCITA DA OLTRE 75MILA EURO AL LOTTO

La fortuna fa tappa nel Teramano. Nel concorso del Lotto di martedì 3 febbraio, un giocatore di Notaresco ha portato a casa una vincita pari a 75.217,39 euro, ottenuta grazie alla combinazione di tre ambi e una quaterna.
La notizia, diffusa da Agipronews, conferma il momento positivo per l’Abruzzo, che continua a registrare colpi importanti nei giochi a estrazione. Nell’ultima estrazione, il Lotto ha complessivamente distribuito 5,1 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.
Sale così a oltre 137,9 milioni di euro il totale dei premi assegnati dall’inizio del 2026, a testimonianza di un avvio d’anno particolarmente fortunato per molti giocatori italiani.