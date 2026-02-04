SICUREZZA NEI LOCALI: IL PREFETTO FA RAFFORZARE I CONTROLLI

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo, si è tenuto il Comitato

provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto Fabrizio Stelo per

fare il punto sulla fondamentale questione della sicurezza nei locali aperti al pubblico.

Alla riunione hanno preso parte, oltre alle Forze dell’Ordine, al Comune di Teramo e

alla Provincia, anche i rappresentanti dei competenti organi di controllo (Vigili del

Fuoco e Ispettorato Territoriale del Lavoro) e della categoria degli esercenti (Camera di

Commercio e associazioni di categoria).

Sebbene il sistema italiano di safety sia fondato su regole e procedure molto

rigorose, che hanno dimostrato nel tempo affidabilità, il tema della sicurezza nei locali

pubblici è stato drammaticamente riportato al centro dell’attenzione dopo la tragedia

avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Quanto accaduto

impone, in via precauzionale, di mantenere un alto livello di vigilanza per garantire

l’effettivo rispetto della normativa di settore, così da tutelare la pubblica incolumità di

lavoratori e avventori.

Richiamando le indicazioni della Direttiva del Ministro dell’Interno del 19

gennaio scorso, si è evidenziata la necessità di aumentare i controlli che riguarderanno i

locali di pubblico spettacolo presenti su tutto il territorio provinciale e che avranno ad

oggetto, fra l’altro, l’agibilità dei locali, il rispetto della capienza massima, la

funzionalità delle uscite di sicurezza e i materiali utilizzati. Particolare attenzione dovrà

essere riservata anche al rispetto della normativa antincendio.

È stata condivisa, inoltre, la necessità di richiamare l’attenzione dei Comuni

della Provincia a esercitare le loro competenze in materia, sia nella fase di rilascio delle

licenze che in quelle successive relative ai controlli per il tramite delle Commissioni

Comunali di Pubblico Spettacolo.

In conclusione, il Prefetto ha evidenziato che è necessario promuovere una

cultura della sicurezza, intesa come condivisione di valori e responsabilità, per cui oltre

ai controlli volti al rispetto della normativa è necessario sensibilizzare tutti gli attori

coinvolti al massimo rispetto degli standard più elevati.

Tutti i partecipanti hanno ampiamente condiviso quanto emerso nel corso della

riunione, impegnandosi ciascuno per quanto di propria competenza al rafforzamento dei

controlli e alla promozione di iniziative di confronto e sensibilizzazione.

La Prefettura continuerà a monitorare l’andamento del fenomeno, promuovendo

e coordinando azioni interforze di controllo e ulteriori iniziative di formazione e

prevenzione.

Il Prefetto Stelo: “È doveroso non abbassare la guardia. Per diffondere e

promuovere una cultura della sicurezza, basata sulla condivisione di valori e

responsabilità, sono necessari controlli mirati e una capillare sensibilizzazione degli

operatori del settore e dei clienti”