LAVORI SULLA CONDOTTA “TRONCO TERAMO”: POSSIBILI CALI DI PRESSIONE IN DIVERSI COMUNI

Come già comunicato sul sito www.ruzzo.it, giovedì 5 febbraio verrà eseguita una riparazione sulla condotta idrica “Tronco Teramo” nel comune di Tossicia.
Poiché l'intervento richiede la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua, dalle 8 alle 18 potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione nella rete di distribuzione.
L’intervento interesserà le zone di seguito indicate:
• Comune di Isola del Gran Sasso: intero territorio Comunale;
• Comune di Tossicia: intero territorio Comunale;
• Comune di Colledara: intero territorio Comunale;
• Comune di Montorio al Vomano: intero territorio Comunale;
• Comune di Torricella Sicura: Capoluogo e case sparse;
• Comune di Teramo: Località di Nepezzano, Piano D’Accio, C. da Scopara, Villa Falchini, Villa Tofo S. Eleuterio, Villa Turri, Chiareto, Villa Ferretti, Saccoccia, Poggio San Vittorino, Poggio Cono, Caprafico, Collurania, Forcella, Specola, C. da S. Egidio, Putignano, Garrano, Piano della Lenta, Ville Teramo, Castrogno, Colle Ceppato, Varano e case sparse;
• Comune di Campli: intero territorio Comunale;
• Comune di Civitella del Tronto: intero territorio Comunale;
• Comune di Sant'Egidio alla Vibrata: Località Faraone, Pian del Mulino, Viale dei Fiori, Via Liguria e case sparse;
• Comune di Canzano: Capoluogo, Valle Canzano, C. da Sodere e case sparse;
• Comune di Castellalto: Capoluogo, Villa Zaccheo, Case Molino, Campo Grande e case sparse;
• Comune di Bellante: Bellante Capoluogo, San Mauro, Ripattoni, Chiareto, Villa Casalena e Villa Penna;
• Comune di Sant’Omero: intero territorio comunale.
I tecnici Ruzzo Reti faranno il possibile per limitare i disagi alla popolazione durante i lavori.