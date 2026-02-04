MANCA L'ACQUA, ALCUNE SCUOLE RIMARRANNO CHIUSE, ECCO QUALI

La Ruzzo Reti S.p.A., domani giovedì 5 febbraio dovrà provvedere alla riparazione della condotta idrica adduttrice Tronco Teramo. Si renderà necessario sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua potabile e potranno verificarsi fenomeni di abbassamento di pressione nella rete di distribuzione, dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Il Sindaco, considerato che non sarà possibile assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa, e per limitare al massimo i disagi, ha ritenuto necessaria la chiusura dalle ore 13:00 dei seguenti plessi:

➢ Istituto Comprensivo Teramo 2 “ Savini-San Giuseppe-San Giorgio ”, edifici ospitanti:

Scuola dell’infanzia e primaria “ C. Sarti ”, Piano della Lenta;

➢ Istituto Comprensivo Teramo 4 “ S. Nicolò a T.” , edifici ospitanti:

Scuola dell’infanzia e primaria “ Piano D’Accio ”, Via Salvo D’Acquisto;

Scuola dell’infanzia “ Sant’Atto ”, Piazza della Croce;

➢ Istituto d’Istruzione Superiore " Di Poppa-Rozzi ”, e difici ospitanti: