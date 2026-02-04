×

Avviso

Non ci sono cétégorie

MANCA L'ACQUA, ALCUNE SCUOLE RIMARRANNO CHIUSE, ECCO QUALI

20170901192045 scuola prima campanellaLa Ruzzo Reti S.p.A., domani giovedì 5 febbraio  dovrà provvedere alla riparazione della condotta idrica adduttrice Tronco Teramo. Si renderà necessario sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua potabile e potranno verificarsi fenomeni di abbassamento di pressione nella rete di distribuzione, dalle ore 08:00 alle ore 18:00. 

Il Sindaco, considerato che non sarà possibile assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa, e per limitare al massimo i disagi, ha ritenuto necessaria la chiusura dalle ore 13:00 deseguenti plessi:

➢ Istituto Comprensivo Teramo 2 “Savini-San Giuseppe-San Giorgio”, edifici ospitanti: 
Scuola dell’infanzia e primaria “C. Sarti”, Piano della Lenta; 
➢ Istituto Comprensivo Teramo 4 “S. Nicolò a T.”, edifici ospitanti: 
Scuola dell’infanzia e primaria “Piano D’Accio”, Via Salvo D’Acquisto; 
Scuola dell’infanzia “Sant’Atto”, Piazza della Croce; 
 
➢ Istituto d’Istruzione Superiore "Di Poppa-Rozzi”,  edifici ospitanti: 
Polo Agrario “I. Rozzi”, Loc. Piano D’Accio. 