MANCA L'ACQUA, ALCUNE SCUOLE RIMARRANNO CHIUSE, ECCO QUALI

La Ruzzo Reti S.p.A., domani giovedì 5 febbraio dovrà provvedere alla riparazione della condotta idrica adduttrice Tronco Teramo. Si renderà necessario sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua potabile e potranno verificarsi fenomeni di abbassamento di pressione nella rete di distribuzione, dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
Il Sindaco, considerato che non sarà possibile assicurare le necessarie condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa, e per limitare al massimo i disagi, ha ritenuto necessaria la chiusura dalle ore 13:00 dei seguenti plessi:
➢ Istituto Comprensivo Teramo 2 “Savini-San Giuseppe-San Giorgio”, edifici ospitanti:
Scuola dell’infanzia e primaria “C. Sarti”, Piano della Lenta;
➢ Istituto Comprensivo Teramo 4 “S. Nicolò a T.”, edifici ospitanti:
Scuola dell’infanzia e primaria “Piano D’Accio”, Via Salvo D’Acquisto;
Scuola dell’infanzia “Sant’Atto”, Piazza della Croce;
➢ Istituto d’Istruzione Superiore "Di Poppa-Rozzi”, edifici ospitanti:
Polo Agrario “I. Rozzi”, Loc. Piano D’Accio.