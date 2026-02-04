RINGRAZIO LA TUA...MI HA RICONSEGNATO IL CELLULARE LASCIATO SUL BUS

Vorrei pubblicamente ringraziare l'autista di TUA, mi viene ancora da dire ARPA, ma essendo ultrasessantenne mi potreste comprendere, della tratta Montorio Teramo, partenza ore 10:50 AM, che in giornata odierna mi ha fatto la cortesia di riportarmi, con il suo mezzo personale, il cellulare che avevo inopinatamente lasciato sull'autobus. Questo mondo ogni tanto mi sorprende grazie soprattutto a queste persone che ben oltre il loro dovere professionale compiono un gesto di gentilezza verso il prossimo. Avrei voluto sdebitarmi con l'autista offrendogli qualcosa al bar, ma come sappiamo a piazza San Francesco questo non è possibile, e non mi sembra che lo sarà a breve termine e dulcis in fundo ho notato che nella piazza sono scomparsi tutti i cestini per i rifiuti...........Un grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che riescono a guardare un po al di là del loro orizzonte personale.

Lettera firmata