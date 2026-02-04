ADDIO A FRANCO GRECCIOLI, “IL PASTICCIERE” CHE HA SEGNATO LA STORIA DI TORTORETO

Se ne va un altro frammento importante della storia cittadina. Con passione, talento e una professionalità riconosciuta da tutti, Franco Greccioli è stato per decenni un punto di riferimento nel mondo della pasticceria locale, lasciando un segno che va ben oltre il semplice ambito gastronomico. Non è un caso che nel manifesto funebre, comparso nelle ultime ore anche sui social, il suo nome sia accompagnato da una definizione semplice ma carica di significato: “il pasticciere”. Un titolo che racconta meglio di tante parole il ruolo che Greccioli ha avuto nella vita quotidiana di intere generazioni. Aveva 76 anni ed era considerato uno degli artigiani capaci di conquistare il palato e il cuore dei clienti, che negli anni hanno seguito e sostenuto il suo percorso professionale. Insieme alla moglie Maria, scomparsa alcuni anni fa, ha guidato una delle attività più note e frequentate della cittadina, diventata un vero e proprio punto di ritrovo per residenti e turisti. “Da Franco” non era soltanto una pasticceria, ma un luogo simbolo per gli amanti dei dolci, delle paste e delle colazioni di qualità. Un’attività nata nel piccolo laboratorio con caffetteria di via Carducci e poi trasferita nella sede sul lungomare Sirena, dove Greccioli ha continuato a lavorare senza sosta, trasformando il locale in una delle mete più apprezzate del territorio. Con la sua scomparsa, Tortoreto perde un protagonista della sua tradizione artigianale, un uomo che ha saputo costruire, giorno dopo giorno, un pezzo di identità collettiva. I funerali di Franco Greccioli si svolgeranno domani, giovedì 5 febbraio, alle ore 15 nella Chiesa di Santa Maria Assunta.