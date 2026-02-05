CALCI, PUGNI, BASTONI E COLTELLI TRA 20ENNI PER UN TELEFONINO CONTESO



Ha 20 anni e, in pieno giorno, stava parlando al telefono quando alle spalle gli è arrivato un coetaneo che, prima gli ha chiesto di consegnare il cellulare, poi ha dato il via a una violenta escalation: una spinta, poi un pugno, facendolo cadere a terra, poi calci, poi bastonate e, alla fine, è spuntato anche un coltello. È successo all’Aquila, in via Garibaldi, davanti a un locale e a pochi passi da uno dei palazzi più noti della zona, Palazzo Antinori. Alla vista del coltello, l’aggredito ha avuto una reazione, riuscendo a disarmare l’altro ragazzo, mentre arrivava la Polizia, chiamata da alcuni testimoni della scena. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e, viste le condizioni del giovane, è stato richiesto l’intervento del 118. Dopo le prime cure, il ventenne è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti: ha riportato ferite al volto e in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita. Sia il ragazzo aggredito sia l'aggressore sono di origini egiziane.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital