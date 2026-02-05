COMINCIA OGGI IL WEEK END LUNGO DELL'ARGHIRÒ: TRA KARAOKE, BRUNCH, SOFT CLUBBING ED ELEGANZA





Il Caffè Arghirò si prepara a trasformare il prossimo fine settimana in un piccolo festival di musica, convivialità e intrattenimento, confermandosi come uno dei punti di riferimento della scena cittadina per chi cerca esperienze che uniscano gusto e divertimento. Tra karaoke, brunch musicali e live tribute band, il locale propone un calendario variegato capace di intercettare pubblici e sensibilità diverse. Si parte oggi, giovedì 5 febbraio, dalle ore 20, con una serata all’insegna della voce e della partecipazione: Daniel DD & Staff guidano il karaoke, invitando il pubblico a salire sul palco e trasformarsi in protagonista. Un appuntamento informale e coinvolgente, pensato per chi ama mettersi in gioco o semplicemente godersi lo spettacolo tra un drink e l’altro. Il weekend entra nel vivo sabato 7 febbraio, alle ore 12, con il concerto dei Soundlust Undercover, tribute band dedicata ai grandi classici del rock. Un viaggio tra riff iconici e atmosfere senza tempo, ideale per accompagnare il pranzo o un aperitivo allungato, nel segno dell’energia e della nostalgia. Il cuore della proposta di febbraio resta però il Soft Clubbing Brunch, in programma l’8, il 15 e il 22 febbraio, una formula che fonde brunch a buffet e sonorità elettroniche morbide. La mattinata si apre alle 9.30 con caffetteria, pasticceria e DJ set downtempo, per poi entrare nel vivo alle 10.30 con drink leggeri e deep & melodic grooves. Dalle 11.30, spazio al vero e proprio soft clubbing, tra house groovy e nu-disco mellow, con la selezione musicale di Ferdj DJ e Naomy DJ, e musica che accompagna il pubblico per tutto il pomeriggio. Un calendario che racconta bene l’identità del locale: elegante ma informale, aperto a contaminazioni e sempre attento alle nuove tendenze. Un invito, insomma, a vivere la musica in tutte le sue forme, dalla colazione al dopocena, negli spazi del Caffè Arghirò, in viale Crispi 165.