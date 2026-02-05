TRAGEDIA NELLA NOTTE: DONNA SCONOSCIUTA DILANIATA DAL TRENO



Una persona, probabilmente una donna, nella notte è stata investita da un treno in tansito nei pressi della stazione di Giulianova. Il corpo è stato completamente dilaniato dall’impatto, tanto da rendere difficilissimo anche stabilirne il sesso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area. La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti e temporanee sospensioni per consentire i rilievi. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare se si tratti di un gesto volontario o di un tragico incidente. Al momento non è stata resa nota l’identità della vittima. La scientifica sta cercando di repertare i resti del corpo, ma la donna è stata orribilmente straziata dal treno.