VIDEO-FOTO/ RIAPERTO IL DELFICO...DAGLI ABUSIVI, L'APPELLO DEI RESIDENTI AL QUESTORE

Chi sta dormendo e vivendo da giorni all’interno del delfico di piazza Dante? È la domanda che pone Luca Boschi, commerciante di piazza Dante ma soprattutto quella che si fanno numerosi residenti della zona, allarmati da quanto accaduto nelle prime ore di questa mattina. Alcuni abitanti hanno ripreso con il telefonino l’area che affaccia su vico del Nardo, dove sono state notate luci accese all’interno della struttura. Le stesse luci, con l’arrivo del giorno, si sono poi spente: un dettaglio che, secondo i residenti, lascerebbe pochi dubbi sulla presenza di una o più persone entrate abusivamente e rimaste a dormire all’interno. La situazione solleva interrogativi sullo stato di sicurezza dell’edificio e sulle modalità con cui qualcuno sarebbe riuscito a introdursi. A rafforzare i sospetti, anche la presenza di una finestra aperta, segnalata da chi vive nei dintorni. Da qui l’appello diretto al Questore, affinché disponga controlli mirati da parte delle forze di polizia per verificare cosa stia accadendo all’interno del delfico e accertare eventuali responsabilità. I residenti chiedono interventi rapidi, sia per motivi di sicurezza sia per tutelare un luogo che rappresenta un pezzo importante della città.