MALORE SUL PULLMAN, STUDENTESSA SOCCORSA DAL 118





Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Bellante, dove una studentessa ha accusato un improvviso malore mentre si trovava a bordo di un autobus diretto verso la scuola. L’episodio si è verificato lungo la statale, durante l’orario di punta, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. L’autista del mezzo, accortosi delle condizioni della giovane, ha immediatamente fermato il bus e allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto in pochi minuti il personale del 118 di Teramo, che ha prestato le prime cure alla studentessa. Le condizioni della ragazza, secondo quanto si apprende, non destano preoccupazione. Il malore sarebbe stato di lieve entità, ma si è reso necessario il controllo sanitario per escludere eventuali complicazioni.