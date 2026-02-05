QUASI SEIMILA EURO PER RURABILANDIA RACCOLTI DALLA CENA SUSHITA - LA BANDIERA



Grande partecipazione e forte coinvolgimento ieri sera, 4 febbraio 2026, da Sushita, a Roseto degli Abruzzi, per la cena di beneficenza organizzata in collaborazione con il ristorante stellato La Bandiera a favore di Rurabilandia, la fattoria sociale e didattica della ASP 2 di Teramo. L’iniziativa, intitolata “Cuore italiano, sapore giapponese”, ha registrato il tutto esaurito, confermando la sensibilità del territorio verso progetti che uniscono eccellenza gastronomica e solidarietà. Protagonista della serata un esclusivo menu “a quattro mani”, capace di fondere la raffinatezza della cucina giapponese contemporanea con la tradizione e l’eleganza dell’alta cucina abruzzese, grazie alla collaborazione tra il team di Sushita e gli chef stellati della famiglia Spadone de La Bandiera. Il ricavato della cena – pari a 5.985,00 euro - è stato interamente devoluto a Rurabilandia, questa mattina da parte dei promotori dell’iniziativa. “Ringraziamo di cuore i titolari di Sushita e de La Bandiera per questa bellissima iniziativa – dichiara Giulia Palestini, commissaria straordinaria di ASP 2 Teramo - eventi come questo sono la dimostrazione di come Rurabilandia sia arrivata al cuore delle persone con semplicità, mostrando i caratteri e le capacità dei ragazzi. Le loro caratteristiche che li rendono speciali, per questo le persone ci prendono a cuore e arrivano ai cuori. Grazie anche agli chef, ai collaboratori e ai tanti partecipanti per aver contribuito al successo dell’evento”.