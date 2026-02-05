"VERSETTI SATANICI" PER IL DELFICO

Io vi maledico, o voi che nel silenzio

curvate il dorso al vento dell'inerzia,

mentre il Delfico muore ad ogni istante

sotto il peso di un tempo che non passa.



Io vi maledico, gelidi custodi di timbri,

di rinvii e di scartoffie, che tra i ricorsi

e i crediti negati lasciate colpevolmente

che la storia teramana vada in polvere.



Io vi maledico, cuori di cemento,

che sordi ai gridi delle aule vuote

vedete il marmo farsi preda e scempio

di chi la notte i corridoi violenta.



Maledico il ristagno della mente

di chi potrebbe e sceglie di non fare,

di chi guarda il degrado e si fa assente

mentre il sapere smette di vibrare.



Io vi maledico, per quell'orrido esodo

di giovani scacciati in un mattino,

naufraghi persi in un esilio amaro,

senza un approdo e senza più un destino.



La vostra indifferenza è la ferita

che squarcia il petto a questa collettività,

è il fango sopra un'epoca fiorita,

è il buio che cancella la città.



Io vi maledico, e il grido non si spegne,

finché il Delfico resta prigioniero

di chi non ha l'onore e né le insegne

per difendere il nostro bene intero.



Io vi maledico, per ogni bivacco

che infanga il suolo dove s’insegnava,

per l'umidità che morde come un sacco

la pietra che la gloria un dì portava.



Io vi maledico, burocrati assopiti,

che in poltrona attendete il naturale

sfiorire dei pilastri ormai feriti,

mentre il silenzio si fa criminale.



Io vi maledico, per il vuoto immenso

che nelle menti degli studenti s'apre,

perché avete rubato il loro senso,

chiudendo a chiave le memorie ladre.



Io vi maledico, per ogni rinvio,

per le perizie usate come scudo,

mentre si spegne il sacro fuoco

e il brio di un liceo ch'è rimasto solo e nudo.



Maledico chi tace e chi non osa,

chi volta il viso al sorgere del sole,

chi tra le scartoffie il cuore oramai

posa e ignora il peso di queste parole.



Io vi maledico, per la nostra storia,

che calpestate con passo pesante,

negando ai figli la degna memoria

di un tempio che fu faro e fu costante.



Io vi maledico, e questa maledizione

sarà la macchia sopra il vostro nome,

perché l'inerzia è la peggior prigione

che sventra l'anima e ne recide le chiome.

Elso Simone S​erpentini