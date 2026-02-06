VIDEO-FOTO/ “SAGRE D’ITALIA” CELEBRA L’ABRUZZO SU FOOD NETWORK: POGGIO UMBRICCHIO PROTAGONISTE TRA SAPORI E TRADIZIONI

È andata in onda su Sagre d’Italia la puntata dedicata all’Abruzzo del nuovo format realizzato in collaborazione con UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, trasmessa su Food Network (canale 33 del digitale terrestre). Un viaggio televisivo tra piccoli borghi, feste popolari e ricette identitarie, guidato da Giusina Battaglia e da Antonino La Spina, presidente nazionale UNPLI. La puntata ha acceso i riflettori su due appuntamenti simbolo della tradizione enogastronomica regionale: la Sagra del Baccalà di Sant’Omero e la Sagra del Tartufo Bianco di Poggio Umbricchio. Due manifestazioni che raccontano l’autenticità dell’Abruzzo, la forza delle comunità locali e la capacità di trasformare i prodotti tipici in motori di identità, socialità e sviluppo. Il programma valorizza le cosiddette “Sagre di qualità”, eventi che custodiscono e tramandano saperi antichi, promuovendo allo stesso tempo le eccellenze gastronomiche dei territori. Un racconto che, come sottolineato da Antonino La Spina, rientra nell’impegno di UNPLI a dare visibilità alle comunità e ai volontari delle Pro Loco che, con passione, tengono viva la memoria dei sapori e delle tradizioni popolari. Grande entusiasmo anche per quanto riguarda Poggio Umbricchio, dove l’intera comunità ha partecipato con orgoglio alla realizzazione di una fantastica frittella al tartufo, diventata simbolo della serata e dell’accoglienza del borgo. Non solo tartufo, ma un insieme di proposte gastronomiche e momenti conviviali che hanno mostrato al pubblico televisivo il volto più genuino e caloroso del territorio.