LUTTO A TERAMO: ADDIO ALLA 38ENNE CLAUDIA CORDONI

È scomparsa oggi pomeriggio, dopo una lunga malattia, Claudia Cordoni, 38 anni di Teramo. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Villa Ripa, dove Claudia era conosciuta e stimata ma anche a Teramo. Lascia due figli e una famiglia alla quale, con grande forza e lucidità, ha saputo preparare il proprio commiato durante il difficile percorso della malattia. Il funerale si svolgerà sabato alle ore 11.30 a Villa Ripa. A celebrare la funzione sarà don Marcello. Alla famiglia Cordoni giungano le condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità e di certastampa. Un abbraccio enorme al papà Vincenzo.