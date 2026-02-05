SPACCIO DI COCAINA NEL PARCHEGGIO DI UN SUPERMERCATO: DUE GIOVANI ARRESTATI

Operazione antidroga della Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri a Bellante Stazione, dove due cittadini albanesi di 22 e 29 anni sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scaturito da alcune segnalazioni anonime pervenute alla Questura di Teramo, che riferivano di movimenti sospetti nel parcheggio di un supermercato della zona. Gli agenti della Squadra Mobile di Teramo hanno quindi predisposto un servizio di osservazione, monitorando l’area per diverse ore. I due giovani sono stati bloccati nel momento esatto in cui stavano cedendo una dose di cocaina a un acquirente, in cambio di denaro. L’azione tempestiva dei poliziotti ha impedito qualsiasi tentativo di fuga e ha consentito di ricostruire immediatamente la dinamica dello scambio. Nel corso dell’operazione è stata inoltre sequestrata una somma di circa 1.000 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Dopo la convalida degli arresti, uno dei due indagati ha patteggiato la pena ed è stato rimesso in libertà, mentre per l’altro è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma.