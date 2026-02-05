VIDEO/ LUCI DI NUOVO ACCESE AL DELFICO ALLE 19: NESSUN CONTROLLO PER TUTTO IL GIORNO

Alle ore 19 le luci risultano nuovamente accese all’interno del complesso del Delfiore, questa volta sul lato opposto rispetto a quello segnalato nella mattinata, precisamente nell’area del corridoio. Una situazione che si ripresenta a distanza di poche ore e che conferma come il problema non sia stato risolto. Nonostante le ripetute segnalazioni, nel corso dell’intera giornata non si è visto alcun intervento da parte di tecnici, personale incaricato o forze preposte ai controlli. Nessun sopralluogo, nessuna verifica sulle cause dell’accensione né sulle modalità di accesso alla struttura. Nel frattempo, extracomunitari e persone senza fissa dimora continuano a utilizzare luce e acqua senza alcuna limitazione, occupando gli spazi in modo stabile e indisturbato. Una condizione che solleva interrogativi sia sotto il profilo della sicurezza, sia per quanto riguarda i costi a carico della collettività. I residenti e i frequentatori della zona tornano a chiedere interventi rapidi e risolutivi, sottolineando come il ripetersi di episodi simili contribuisca ad alimentare degrado e senso di abbandono. La richiesta è quella di un controllo immediato e di misure concrete per evitare che la situazione continui a protrarsi.