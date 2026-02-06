44ENNE TERAMANO TROVATO MORTO IN CASA: SI IPOTIZZA UN MALORE

Tragico ritrovamento in serata a Morro d’Oro, dove un uomo di 44 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati perché non lo vedevano da diversi giorni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Nell’appartamento viveva da tempo in condizioni di profondo disagio, sotto molteplici aspetti. Per gli accertamenti di rito sono giunti anche i Carabinieri, che hanno avviato le verifiche necessarie. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a cause violente: l’ipotesi principale è quella di un malore improvviso. La salma è stata trasferita per gli esami sanitari utili a chiarire le cause esatte della morte.