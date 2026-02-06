L'APPELLO / FORZA TERAMO, MANCA POCHISSIMO: IL CASCO REFRIGERANTE ONCOLOGICO È A POCHE MIGLIAIA DI EURO

Manca davvero pochissimo. Una cifra ormai alla portata di una comunità che ha già dimostrato di saper essere solidale, concreta e generosa. Poche migliaia di euro separano Teramo e il suo territorio dal raggiungimento di un obiettivo che non è soltanto economico, ma profondamente umano. Grazie al contributo di circa trenta aziende locali, commercianti, professionisti, avvocati e semplici cittadini, il progetto “Non smettere di vederti bella” è oggi vicino alla fatidica soglia necessaria per diventare realtà. L’associazione Herakles – Cultura e Identità sta lavorando senza sosta da mesi per rendere possibile l’acquisto di un casco refrigerante da destinare al reparto di oncologia dell’ospedale di Giulianova. Si tratta di uno strumento fondamentale: il casco refrigerante è in grado di ridurre in modo significativo la caduta dei capelli durante i trattamenti chemioterapici, limitando uno degli effetti collaterali più visibili e dolorosi della malattia. Non è solo una questione estetica. È dignità, autostima, forza psicologica. È la possibilità, per tante donne e tanti uomini, di continuare a riconoscersi allo specchio mentre affrontano una delle battaglie più difficili della vita. Oggi l’appello è rivolto a tutti i teramani. A chi ha già donato e magari può fare ancora un piccolo passo. A chi finora ha osservato da lontano e può scegliere di esserci. Anche un contributo minimo, sommato agli altri, può fare la differenza. Siamo davvero all’ultimo chilometro di una corsa collettiva. Fermarsi adesso sarebbe un peccato enorme, soprattutto sapendo quanto vicino sia il traguardo e quanto grande sarà il beneficio per i pazienti oncologici del nostro territorio. Teramo ha sempre dimostrato di saper rispondere quando conta. Questo è uno di quei momenti. Un ultimo sforzo, un ultimo gesto di generosità, per trasformare un sogno in uno strumento concreto di cura e di speranza. Perché nessuno, mentre combatte contro il cancro, dovrebbe sentirsi privato anche della propria immagine. Perché non smettere di vedersi belli significa, prima di tutto, non smettere di sentirsi vivi.

INFO: 329 1945375.