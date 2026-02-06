INSEGUE IL FRATELLO, CERCA DI INVESTIRLO E POI LO PICCHIA IN UN BAR CON UNA MAZZA DA BASEBALL



Una mazza da baseball nascosta in casa, un filmato di videosorveglianza e un uomo finito in ospedale con fratture e contusioni. È da questi elementi che prende forma l’inchiesta su una violenta aggressione avvenuta in un bar di Avezzano, per la quale un cinquantenne è stato rinviato a giudizio. Secondo quanto emerso dalle indagini, dopo l’ennesima lite familiare, l’uomo avrebbe inseguito il fratello maggiore per le strade cittadine a bordo della propria auto. La vittima, nel tentativo di sottrarsi all’investimento, si sarebbe rifugiata nel locale insieme al figlio minorenne. Poco dopo, il’aggressore avrebbe raggiunto il bar, entrando armato e scagliandosi contro il fratello con pugni, calci e colpi di mazza. Il cinquantacinquenne colpito è stato trasportato al pronto soccorso, dove i medici hanno diagnosticato una frattura scomposta alla clavicola e diverse lesioni al capo, con una prognosi di circa quaranta giorni.



foto AI