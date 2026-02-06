ARRESTATO L’UOMO CHE DA TEMPO CREAVA DISORDINI SUI MEZZI PUBBLICI

Si è conclusa con la traduzione nel carcere di Marino del Tronto la vicenda dell’uomo di nazionalità marocchina che da mesi era segnalato per comportamenti molesti in diverse zone della Val Vibrata e in altri centri del Teramano. Il soggetto, privo di fissa dimora e già destinatario di un provvedimento che gli vieta la permanenza nella provincia di Teramo, è stato raggiunto da un aggravamento della misura restrittiva a seguito di una serie di episodi, l’ultimo dei quali verificatosi a Sant’Omero ma anche a Teramo, in piazza Garibaldi. In quell’occasione aveva disturbato i passeggeri di un autobus di linea, bloccandone successivamente la corsa e opponendo resistenza ai carabinieri intervenuti sul posto, arrivando ad aggredirli. Alla luce della gravità dei fatti e delle reiterate segnalazioni, è stato disposto l’arresto e il conseguente trasferimento in carcere. Parallelamente prosegue l’attività dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica per l’istruzione delle pratiche necessarie al rimpatrio dell’uomo, provvedimento che resta al vaglio delle autorità competenti.