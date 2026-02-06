FESTIVAL DELLE AQUILE: A BATTAGLIA DI CAMPLI IL 1° MEMORIAL DEDICATO A STEFANO D’ANTEO

Battaglia di Campli (TE) si prepara ad accogliere un evento destinato a lasciare un segno profondo nel territorio e nella memoria collettiva. Domenica 19 aprile 2026, alle ore 10:30, si terrà il Festival delle Aquile – 1° Memorial Stefano D’Anteo, un appuntamento unico nel suo genere, dedicato al ricordo di un uomo che ha fatto della montagna, della natura e della libertà una vera e propria scelta di vita.

Il memoriale nasce per ricordare Stefano D’Anteo, scomparso tragicamente il 1° novembre 2025 a Rocca Morice. Stefano aveva appena terminato la sua attività di arrampicata e si trovava a terra quando un improvviso distacco di una balconata rocciosa non gli ha lasciato scampo. Un evento drammatico che ha colpito profondamente amici, compagni di montagna e tutte le persone che lo conoscevano.

A ideare e organizzare il memoriale sono Giovanni Granati e Anna Jitariuc, entrambi ricercatori e professionisti attivi in ambito scientifico, naturalistico e ingegneristico, da anni impegnati in progetti che mettono in relazione uomo, animale, ambiente e conoscenza.

«Questo non è uno spettacolo – spiega Giovanni Granati – ma un gesto di memoria. È l’unico evento di questo tipo che realizzeremo. Da tempo ci siamo quasi completamente ritirati dal mondo delle dimostrazioni pubbliche. Abbiamo fatto molto per la falconeria, per la divulgazione e per il cinema documentaristico. Oggi torniamo solo per Stefano».

Durante la giornata aquile e falconi voleranno liberi nel cielo di Battaglia di Campli, in un contesto naturale scelto con grande attenzione. Non una dimostrazione, ma un momento di connessione autentica tra uomo, animale e ambiente, nel pieno rispetto degli animali e del luogo.

Giovanni Granati è una figura nota a livello nazionale e internazionale: falconiere, divulgatore scientifico, ricercatore e ingegnere. È stato protagonista e collaboratore di una rubrica interna al programma televisivo L’Arca di Noè su Canale 5, occupandosi per anni di divulgazione naturalistica.

Insieme a Stefano D’Anteo ha inoltre realizzato diverse puntate per l’emittente TV6, dando vita al progetto televisivo “Aquile d’Abruzzo”, un racconto visivo del territorio e delle attività che uniscono l’uomo alla natura in Abruzzo, con Stefano impegnato direttamente nella documentazione video e nelle riprese sul campo.

Granati è stato anche protagonista principale di un documentario pluripremiato, riconosciuto a livello internazionale e premiato sia al Santa Barbara International Film Festival sia al Ferrara Film International Festival, dove l’opera è risultata vincitrice. Inoltre ha collaborato alla realizzazione di documentari per National Geographic, portando sempre il nome della regione Abruzzo in alto.

«La natura – prosegue Granati – crea cuori d’oro. Questo memoriale vuole dimostrarlo. Proprio per questo inviteremo altri falconieri, italiani e internazionali. Non per esibirsi, ma per condividere valori comuni: rispetto, silenzio, presenza».

Il Festival delle Aquile è aperto a tutti, ma la partecipazione è consentita solo su prenotazione, per garantire la tutela dell’ambiente, degli animali e delle persone presenti.

📍 Luogo: Battaglia di Campli (TE)

📅 Data: Domenica 19 aprile 2026

🕥 Orario: ore 10:30

📞 Info e prenotazioni: +39 348 534 5364

Un memoriale che non cerca applausi, ma consapevolezza.

Un evento che non grida, ma vola alto.

Per ricordare Stefano D’Anteo, così come era: autentico, libero, con lo sguardo rivolto al cielo e i piedi ben piantati sulla terra.