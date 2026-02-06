ALBERO SI SCHIANTA SULLA ROTONDA, TRAFFICO BLOCCATO



Un albero di grosse dimensioni è crollato nelle prime ore di oggi sulla rotonda piccola che sale verso Torricella, causando il blocco temporaneo della circolazione e forti rallentamenti su tutta l’area interessata.L'albero, precipitato improvvisamente sull’asfalto, ha occupato gran parte della carreggiata, rendendo impossibile il transito dei veicoli in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale, impegnati nelle operazioni di taglio e rimozione dell’albero, e gli agenti della polizia locale per la gestione della viabilità.