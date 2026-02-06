MUORE A UN ANNO DAL FRATELLO: 44ENNE TROVATO SENZA VITA IN CASA

Un silenzio che durava da giorni, poi la chiamata ai soccorsi e la tragica scoperta. È stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di Morro d’Oro Andrea Scocchia, 44 anni. A insospettire alcuni residenti della zona è stata l’assenza prolungata dell’uomo, che non si vedeva più da tempo. Nella tarda serata di ieri sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti necessari. Dai primi riscontri non sarebbero emersi segni riconducibili a violenza: prende sempre più corpo l’ipotesi di un malore improvviso come causa del decesso. Il dolore si abbatte nuovamente sulla famiglia Scocchia, già duramente provata da un’altra perdita recente. Poco più di un anno fa, il 9 novembre 2024, era infatti scomparso il fratello Daniele Costantino Scocchia, morto a 58 anni a Roseto in seguito a un infarto. Daniele era molto conosciuto e apprezzato: presidente provinciale delle Giacche Verdi, impegnate nella protezione civile, e attivista di Fratelli d’Italia, aveva fatto dell’impegno sociale e del volontariato una vera missione di vita. Amante dei cavalli, lavorava con un’azienda di Morro d’Oro occupandosi di impiantistica e allestimenti di palchi per manifestazioni anche fuori regione. Alla sua morte, la città aveva manifestato un cordoglio diffuso, soprattutto attraverso i social. Andrea lascia la figlia Jenni, la madre Chiara, il fratello Roberto e la compagna Rosalba. L’ultimo saluto è fissato per domani, sabato alle 15 nella chiesa Madonna della Neve a Befaro.