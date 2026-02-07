FOCUS / ECCO LA REALE SITUAZIONE DEI PONTI CHE ATTRAVERSIAMO TUTTI I GIORNI A TERAMO











Si fa un gran discutere di ponti, in città, in questo periodo. Se ne parla, si annunciano piani di verifiche e interventi urgenti. Intanto, però, salta un giunto su ponte San Gabriele e, sotto ponte San Francesco… Da quando si è consumata la tragedia del ponte Morandi, a Genova, sono cambiate le regole e sono aumentate le cautele, in tutta Italia. E a Teramo? Qual è la situazione nella nostra città, che di ponti ne ha tanti? Ne abbiamo parlato a Focus: il nostro direttore Elisabetta Di Carlo ha intervistato il capogruppo di Futuro In in Consiglio Comunale, Franco Fracassa. Ascoltatelo, scoprirete come “stanno” i ponti che tutti noi, tutti i giorni, attraversiamo in città…



