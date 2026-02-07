IL COMUNE DI TERAMO ALLA BIT CON DUE PROGETTI

Dal 10 all’11 febbraio il Comune di Teramo sarà protagonista alla BIT di Milano, dove in due distinti momenti, nello spazio dedicato alla Regione Abruzzo, presenterà altrettanti progetti, particolarmente importanti, di promozione turistica del territorio.

Il primo appuntamento è per martedì 10, alle ore 15:00, con la presentazione di “Teramo 360 Experience”, intervento che si inserisce in una più ampia e articolata strategia di sviluppo urbano sostenibile del Comune, finanziata a valere sui fondi europei di sviluppo regionale POR FESR Abruzzo 2014 – 2020 per 4,6 milioni di euro, e orientato a potenziare la fruibilità del sistema dei beni culturali e incrementare il numero di turisti attraverso lo sviluppo di contenuti digitali e multimediali immersivi per Teramo Culturale.

L’attività, sviluppata con il supporto tecnico e progettuale del COPE, ha portato alla realizzazione della piattaforma digitale “Teramo 360 Experience”, una Digital Experience Platform (DXP) innovativa e accessibile all’indirizzo web http://www.consorziopuntoeuropa.it/teramo360. La piattaforma nasce dall’integrazione e dalla valorizzazione dei principali punti di interesse culturale del territorio, offrendo un tour guidato in realtà virtuale, arricchito da contenuti audiovisivi informativi, fruibili in modalità bilingue. Il progetto si completa con l’integrazione dei contenuti e dei collegamenti con l’App istituzionale del Comune di Teramo, “ScopriTeramo”, rafforzando così un ecosistema digitale coordinato per la promozione della città.

Parallelamente, all’interno dei locali dell’Ufficio IAT è stato allestito uno spazio dedicato alla cultura e alla formazione, dotato di tecnologie hardware di ultima generazione e di applicativi informatici specificamente progettati per l’utilizzo con visori adatti alla fruizione dei contenuti in realtà virtuale. Un ambiente innovativo pensato per offrire a studenti e turisti un’esperienza immersiva e coinvolgente, capace di valorizzare con uno sguardo inedito il patrimonio culturale della città di Teramo.

L’iniziativa, concepita come un prodotto innovativo di promozione turistica e valorizzazione territoriale, sarà presentata ufficialmente nel prestigioso contesto della Borsa Internazionale del Turismo nel corso di un panel dedicato che vedrà la partecipazione del Sindaco Gianguido D’Alberto, dell’Assessore al turismo Antonio Filipponi, del Dirigente del settore culturaFulvio Cupaiolo, della Responsabile del Polo Museale Mariapaola Lupo, del dirigente del CED del Comune di TeramoAndrea Bufarale e dell’Amministratore Unico del COPE Filippo Lucci,che illustreranno agli stakeholders istituzionali e agli operatori economici gli obiettivi, lo sviluppo e le ricadute del progetto, in chiave di attrattività turistica e innovazione culturale.

Il secondo importante appuntamento si terrà l’11 alle 12:30, sempre nello spazio espositivo dedicato alla Regione Abruzzo, dove sarà presentato al grande pubblico “Magic Italy’s Center”, la più grande rete sentieristica per e-bike del Centro Italia che mette insieme tre regioni dei crateri sismici del 2009 e del 2016-2017.

Titolo del focus, che vedrà la partecipazione del Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, dell’Assessore al turismo Antonio Filipponi, del Commissario alla ricostruzione Guido Castelli, del Presidente nazionale di Vivitalia Legambiente Sebastiano Venneri, dei rappresentanti della Regione Abruzzo e della Camera di Commercio Gran Sasso e del Presidente del Consorzio Ecotouring Confesercenti Daniele Erasmi, sarà “I percorsi di Hermes – Ebike Tourism in Centro Italia”.

Finanziato con un totale di 3,7 milioni di euro nell’ambito del programma Next Appennino (di cui 2,5 milioni per i Comuni), all’interno del Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma, Magic Italy’s Center si pone l’obiettivo, attraverso un partenariato pubblico-privato, di coniugare la promozione della mobilità sostenibile con la valorizzazione turistica di un territorio, quale quello di Abruzzo, Marche e Lazio, dotato di uno straordinario patrimonio naturalistico, storico e artistico.

Un vero e proprio progetto di sviluppo dell’Appennino centrale, dunque, che promosso da Confesercenti e presentato dal Consorzio Ecotouring soc.cons. a.r.l. di Teramo, vede il Comune di Teramo capofila di 26 realtà locali. Insieme a Teramo sono infatti partner del progetto i Comuni dell’Aquila, Campotosto, Montereale, Scoppito, Castel del Monte, Capestrano, Navelli, Collarmele, Fossa, Poggio Picenze, San Demetrio ne' Vestini, Lucoli, Ovindoli, Amatrice, Torre de' Passeri, Colledara, Campli, Valle Castellana, Cortino, Civitella del Tronto, Pietracamela, Castelli, Torninparte, Rocca Santa Maria e Acquasanta Terme.

Proprio nei giorni scorsi ha preso il via la prima fase del progetto, con la presentazione del logo, ispirato al mito, profondamente radicato nella cultura degli Appennini centrali, di Maia ed Ermes, due figure centrali nella mitologia greco-romana, e dei 29 itinerari ciclabili individuati, per lo più adatti a tutti, disegnati sui territori di 26 comuni tra Abruzzo, Marche e Lazio. Percorsi che sono stati realizzati su tracciati già esistenti (strade a bassa intensità di traffico, sterrati facili, strade interpoderali, ciclabili già presenti), con l’obiettivo di creare un’offerta turistica completa e variegata fatta di bellezze storico-artistiche e naturalistiche, di curiosità e di specialità enogastronomiche che ogni Comune, nella sua unicità, è in grado di offrire al cicloturista.