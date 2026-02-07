CICLISTA DI 58 ANNI INVESTITO A TORTORETO, E' IN GRAVI CONDIZIONI

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio a Tortoreto, dove un ciclista di 58 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un’automobile. L’incidente si è verificato lungo la rotatoria che dalla statale 16 conduce in via dell’Industria, un punto particolarmente trafficato soprattutto nelle ore di punta. Secondo una prima ricostruzione, ancora parziale e tutta da verificare, l’impatto tra la bicicletta e l’auto potrebbe essere avvenuto in seguito a un malore accusato dallo stesso ciclista mentre era in sella. Questa circostanza, se confermata, potrebbe aver influito in modo determinante sulla dinamica del sinistro, rendendo improvvisa e imprevedibile la manovra che ha portato allo scontro. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure al 58enne direttamente sull’asfalto. Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito serie: dopo le manovre di stabilizzazione, è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’Ospedale Mazzini di Teramo, dove è arrivato in codice rosso. La polizia locale ha avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta sequenza dei fatti. Al momento non vengono escluse ipotesi e gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e valutando eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona per ricostruire con precisione quanto accaduto. La dinamica resta dunque incerta, anche in relazione alle condizioni di salute del ciclista prima dell’impatto. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare nei punti di snodo come le rotatorie, dove la convivenza tra veicoli e utenti più vulnerabili della strada richiede la massima prudenza.