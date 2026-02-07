SEMAFORI SPENTI A TERAMO, SCATTA LA DENUNCIA: “SICUREZZA STRADALE IGNORATA DA MESI”

Ancora una volta sono costretto ad intervenire sulla viabilità teramana grazie ai vostri servizi

A Teramo ormai i semafori sono quasi tutti spenti tranne quello di via Roma incrocio viale Crispi e forse quello dell incrocio con la ss 80 e bivio di colleatterrato il resto il nulla totale da mesi se non da anni. Inattivi sono :

Semaforo viale crucioli incrocio via riccitelli in lampeggio dall estate scorsa,.

Semaforo madonna del riparo ingresso lotto zero guasto causa incidente da tre anni, semaforo contrada Fiumicino inattivo or guasto tecnico, semaforo piazza progresso san Nicolò guasto tecnico dall estate scorsa operativo su san Nicolò solo quello in prossimiya scuola media. Ancora una volta ciò dimostra come questa amministrazione non sua sensibile alla sicurezza stradale e soprattutto pedonale, siamo in attesa di capire che tipo di intervento il comune intende adottare.

Roberto Iannetti