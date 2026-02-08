LITE IN PIENO CENTRO, 16ENNE ACCOLTELLA 22ENNE

Un incontro, poi una discussione, poi una lite, poi spunta un coltello… e un 22enne finisce in ospedale ferito al braccio e alla spalla. Teatro del fatto corso Vittorio Emanuele a Pescara, poco dopo le 20.30. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, dove i medici hanno suturato le ferite e disposto le dimissioni con una prognosi di dieci giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Pescara, che hanno avviato le indagini raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo quanto ricostruito, la discussione sarebbe scoppiata per motivi futili tra due egiziani, in un contesto aggravato dall’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. L’autore del ferimento è stato identificato, è un 16enne, ospite di una struttura della provincia, rintracciato sul lungomare di Pescara. Durante la perquisizione personale i carabinieri hanno sequestrato un coltello a serramanico e circa quattro grammi di hashish. Il minore è stato denunciato alla Procura per i minorenni per lesioni aggravate e riaffidato alla struttura di accoglienza.



Foto: elaborazione AI