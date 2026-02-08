A14 TRA CANTIERI E STOP NOTTURNI: CHIUSO UN TRATTO NEL TERAMANO

Ancora disagi sull’autostrada A14. Dalle 22 di domani alle 6 di martedì sarà chiuso, in direzione Ancona, il tratto compreso tra i caselli di Giulianova–Mosciano Sant’Angelo e Val Vibrata. La chiusura, fa sapere Autostrade per l’Italia, è necessaria per lavori di ispezione e manutenzione del portale di uscita di Val Vibrata. Durante lo stop non sarà accessibile l’area di servizio “Tortoreto est”, dove scatterà anche il divieto di sosta dalle 18 di domani fino alla riapertura. Uscita obbligatoria a Teramo–Giulianova–Mosciano Sant’Angelo, con rientro in A14 a Val Vibrata passando dalla statale 16. I disagi si inseriscono in un quadro critico che da mesi interessa la A14 abruzzese, tra cantieri, rallentamenti e code frequenti.