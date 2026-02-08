TENTA UNA RAPINA A UN ANZIANO, MA FUGGE A MANI VUOTE

Stava passeggiando tranquillamente con il suo cagnolino quando si è trovato davanti un uomo armato di coltello. È successo nella mattinata a Colleatterrato, dove un anziano è stato avvicinato da un individuo con il volto coperto da un passamontagna che gli avrebbe intimato di consegnare denaro e una catenina d’oro. L’uomo ha però risposto di non avere nulla con sé. A quel punto il presunto rapinatore si sarebbe allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce senza portare via nulla. Dopo l’allarme è intervenuta una volante della Polizia di Teramo, che ha avviato le ricerche nella zona. Non si registrano feriti. Gli accertamenti proseguono per risalire all’identità del responsabile.